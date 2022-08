Scontro fra due auto, morto un giovane

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato nel comune di San Giustino.

In seguito allo scontro fra due vetture, all'incrocio tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, è morto un giovane venticinquenne, passeggero di una delle delle auto coinvolte.

Tra i feriti - tutti in condizioni non gravi - anche un bambino piccolo. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, con una squadra da Città di Castello. (ANSA).