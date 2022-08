Meno di 4mila positivi al Covid in Umbria,dato più basso da mesi

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Scendono sotto i 4 mila (3.994) gli attualmente positivi in Umbria, il dato più basso dal dicembre 2021.

Scendono anche i ricoverati, oggi 156, sette in meno nelle ultime 24 ore, tre dei quali in terapia intensiva.

In base ai dati della Regione aggiornati a domenica 28 agosto, i nuovi casi giornalieri accertati sono 299 e si registra un altro decesso, 2.065 in tutto dall'inizio della pandemia.

In calo anche il tasso di positività, al 15,38 per cento, con 1.944 tamponi complessivamente analizzati (era 17,62 ieri e 16,8 domenica scorsa). (ANSA).