Lega, preapertura caccia alla tortora vittoria contro burocrazia

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - "La preapertura della tortora il primo settembre rappresenta una vittoria della Lega contro la burocrazia nazionale ed europea, finalmente prevale il buonsenso". L'intervento è dei consiglieri regionali della Lega Umbria, Valerio Mancini e Manuela Puletti. "Ci fa piacere - proseguono - che l'assessore Morroni sia tornato sulle sue scelte. Soltanto a luglio, rispondendo ad una nostra interrogazione in Consiglio regionale, l'assessore aveva spiegato i motivi per cui la Regione Umbria non intendeva inserire la tortora in preapertura, né per il momento prevedere deroghe. A distanza di un mese è stato reso possibile ciò che sembrava impossibile, segno di come, con il giusto impegno, le cose si possano cambiare malgrado i paletti messi dall'Europa attraverso il 'Piano di gestione nazionale della tortora selvatica'. Lo stesso impegno nel superare cavilli burocratici imposti dall'alto sarebbe auspicabile, come richiesto a più riprese dalla Lega e dalle associazioni venatorie, per consentire la caccia alle specie in deroga come lo storno, responsabile di gravi danni all'agricoltura, in particolar modo vigneti e oliveti, alla tortora dal collare e alla colomba torraiola, in modo da permettere un'attività venatoria a vantaggio degli stessi agricoltori".

"Siamo soddisfatti di questa piccola vittoria della preapertura alla tortora - ribadiscono i leghisti - seppur ancora esigua nei numeri, considerando che come previsto dal Piano nazionale, il carniere è di 5 tortore a cacciatore, per un limite complessivo per l'Umbria di 2.971 esemplari".

"Nel ribadire la necessità di una costante programmazione - aggiungono, fra l'altro, Mancini e Puletti - al fine di evitare situazioni di disservizio a cacciatori e non come la questione PagoPA, o le criticità già segnalateci sulla istituzione di 17 nuove Aree di rispetto temporaneo (Art) nel territorio dell'Atc Pg 1 - concludono Mancini e Puletti - chiediamo alla Giunta più considerazione del mondo venatorio. Sulle due questioni, come Lega, depositeremo un'interrogazione all'assessore Morroni per comprendere le ragioni di tali criticità". (ANSA).