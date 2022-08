Governatori Lega, su energia servono interventi tempestivi

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - "In un momento drammatico come questo, che da tempo la Lega sta denunciando, è opportuno intervenire con efficacia: bene la proposta di Matteo Salvini di coinvolgere subito il Parlamento e ottenere un contenimento drastico dei costi dell'energia. Se non si affronta tempestivamente la situazione rischiamo nel brevissimo tempo una desertificazione delle realtà produttive e la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro". Lo dicono i governatori della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino Alto Adige), Christian Solinas (Sardegna), Donatella Tesei (Umbria), Luca Zaia (Veneto). (ANSA).