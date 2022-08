Attualmente positivi al Covid in calo del 10,9% in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - Sono 4.125 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, il 10,9 per cento in meno su base settimanale e 341 i nuovi casi giornalieri accertati, secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 27 agosto.

Stabili i ricoveri, 163 (erano 162 venerdì), tre dei quali in terapia intensiva. Erano 163 anche sabato della scorsa settimana.

Nelle ultime 24 ore si registrano altri due morti legati al Covid, 2.064 in tutto dall'inizio della pandemia, e 494 guariti.

Sono stati analizzati 1.935 tamponi (tra molecolari e test antigenici), con un tasso di positività del 17,62 per cento (di poco inferiore rispetto a ieri, 18,18 e lo stesso di una settimana fa). (ANSA).