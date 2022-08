(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - Al via ad Assisi l'ottava edizione del Cortile di Francesco. Personalità della società civile, del mondo religioso e della cultura si confronteranno, dal 2 al 4 settembre, sul tema "Eterno e il tempo presente". In programma oltre 30 incontri, visite guidate, eventi musicali, esibizioni artistiche, laboratori creativi per bambini e la performance teatrale di Monica Guerritore.

Il Cortile di Francesco 2022 si svilupperà in due sezioni: l'Eterno, sulle grandi e differenti visioni spirituali e culturali; e il Tempo presente, con approfondimenti su cambiamento climatico, conflitti bellici, migrazioni, lavoro, crisi economiche ed energetiche. Presenti tra gli altri il card.

Matteo Zuppi, presidente della Cei, Pasquale Tridico, presidente Inps, Fabrizio Barca, economista, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Riccardo Clerici, responsabile Unhcr.

L'apertura del Cortile di Francesco si terrà il 2 settembre alle 15.30 nella Sala stampa del Sacro convento con fra Marco Moroni, custode del Sacro convento, fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro convento, fra Riccardo Giacon, direttore della Rivista San Francesco, e Paolo Ansideri, fondatore di Oicos riflessioni.

Fra gli altri appuntamenti, il 3 settembre il cardinale Zuppi parteciperà a un incontro sui conflitti e le guerre nel XXI secolo; il fisico Battiston terrà una lectio dal titolo "Dai giorni della Genesi agli orologi di Dalì: riflessioni sul tempo nel terzo millennio"; e alle 18 nella piazza inferiore di San Francesco fra Riccardo Giacon dialogherà con i migranti provenienti da Eritrea, Ucraina, Siria e Palestina. Il 4 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti: fra gli altri, gli incontri "Confini: migranti, rifugiati, respinti" con Laurence Hart, direttore Ufficio coordinamento Mediterraneo di Oim, Riccardo Clerici, Sarah Martelli, di Unicef; e "Lavoro: occupazione e dignità" con don Marco Pagniello, direttore della Caritas italiana, Pasquale Tridico e Luigi Sbarra.

Il Cortile di Francesco è organizzato dal Sacro convento e da Oicos riflessioni. (ANSA).