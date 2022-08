Verdi e Sinistra,noi vera novità di queste elezioni

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Si è svolta a Perugia la conferenza stampa di presentazione dei candidati dell'Alleanza Verdi e Sinistra in Umbria. Gianfranco Mascia co-portavoce di Europa Verde ha spiegato l'importanza dell'Alleanza Verdi e Sinistra, "unica vera novità - ha detto - in queste elezioni politiche, che vuole coniugare la crisi sociale e quella ambientale che si uniscono sul tema energetico".

"Bisogna investire seriamente, anche in Umbria - ha aggiunto - sulle rinnovabili abbandonando decisamente le obsolete fonti fossili e il pericolo e il costo alto del nucleare. La transizione ecologica è l'unica scelta che può produrre migliaia di nuovi posti di lavoro".

Francesca Arca, candidata alla Camera, ha spiegato che il suo impegno sarà "continuare ad occuparsi della qualità dell'aria a Terni e zone limitrofe. Anche portando avanti la class action che partirà presto contro il Comune di Terni che, rispetto ai gravi ultimi incendi, non ha garantito i cittadini rispetto all' inquinamento dell'aria, del suolo e dei cibi". Alfonso Morelli, già assessore del Comune di Narni e candidato al Senato, ha spiegato che "se vogliamo la democrazia dell'energia non possiamo che puntare sulle Comunità energetiche che consentono di abbassare il costo delle bollette e affrontare il surriscaldamento del pianeta". Simone Piccotti, candidato alla Camera, ha spiegato che "crisi climatica e sociale sono unite e affrontando una si affronta anche l'altra e cosi facendo facciamo un enorme regalo alle future generazioni lasciando un pianeta migliore". Antonietta Alonge, del plurinominale alla Camera, ha evidenziato il suo impegno "per la risoluzione del precariato lavorativo a tutto i livelli, sia dipendente che autonomo".

Elisabetta Piccolotti, capolista della lista alla Camera, ha osservato che "ad ottobre rischiamo una enorme catastrofe sociale che dobbiamo affrontare con interventi immediati.

Abbiamo bisogno di mettere in piedi rapidamente un grande piano di protezione delle persone dalla crisi", ha aggiunto. (ANSA).