Auto: a Gubbio l'edizione 'maxi' del 57esimo Trofeo Fagioli

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Riaccende motori e passioni il Trofeo Luigi Fagioli, la cui 57esima edizione consecutiva è stata svelata a Palazzo Pretorio a Gubbio e si presentata con uno spettacolare parterre di piloti e auto a quota 244 iscritti e con il ritorno del pubblico dopo due anni "a porte chiuse". Dopo la bella serata di consegna del Memorial Barbetti al presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, in sede di presentazione è stato sottolineato proprio il ritorno a contesti pre-pandemici che segue stagioni complesse che gli organizzatori del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche hanno saputo superare onorando sempre tutti gli impegni presi e ritrovando ora un Trofeo Fagioli in formato "maxi".

Oltre al CECA, alla presentazione della cronoscalata umbra del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) hanno partecipato il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, l'assessore allo Sport Gabriele Damiani, il consigliere provinciale con delega ai Trasporti Francesco Zaccagni, il presidente dell'Automobile Club Perugia Ruggero Campi, il fiduciario di ACI Sport Umbria Federico Giulivi, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e Simone Faggioli, il driver fiorentino pluricampione italiano ed europeo atteso in gara e già vincitore a Gubbio lo scorso anno per la 12esima volta. Come decimo round di 12 e prima finale del CIVM, il 57° Trofeo Fagioli presenterà al via tutti i contendenti al Tricolore e sarà decisivo per l'assegnazione dei primi titoli italiani 2022, per i quali presenta un coefficiente punteggio maggiorato (1,5). La cosiddetta "Montecarlo delle Salite", con paddock e allineamento di nuovo in centro città "a disposizione" di spettatori, appassionati, curiosi e famiglie, è valida anche per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Centro, il Tricolore Bicilindriche, il Challenge Assominicar. Domenica l'evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 10.30 su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui canali social del CIVM. Prima di ogni salita, sabato e domenica sfileranno i protagonisti della confermata Parata GT con vetture stradali di prestigio e un fiammante prototipo Ligier di classe LMP4 farà da apripista. (ANSA).