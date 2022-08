Tradizione ma anche un'app per Festa cipolla di Cannara

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - E' stata una sorta di anteprima della 40/a Festa della cipolla in programma a Cannara dal 30 agosto al 4 settembre e dal 6 all'11 dello stesso mese quella andata in scena all'hotel Brufani di Perugia con un cooking show di presentazione del quale sono stati protagonisti gli chef Michele Pidone, Emanuele Sorbini e Adriano Asisani.

Pidone ha proposto un risotto cacio e pepe con polvere di cipolla bruciata, mentre Sorbini ha cucinato tagliatelle paglia e fieno alla cannarese e Asisani il filetto di maiale con cipolle, mandorle, mostarda e crostone di pane bianco. Le pietanze sono state abbinate a tre diversi vini selezionati dal sommelier Marco Venarucci e si potranno degustare nei dodici giorni della festa, rispettivamente negli stand 'Al Cortile antico', 'El Cipollaro' e 'Il Giardino fiorito'. La cipolla sarà protagonista anche nei menù offerti da 'Il Rifugio del cacciatore', 'La taverna del castello' e 'La locanda del curato', oltre che negli ulteriori due punti ristoro e all'Onion pub.

Una delle novità dell'edizione 2022 è CipollApp per consultare programma degli eventi, ricette, menù, accedere a contenuti multimediali. "E soprattutto prenotarsi un posto senza dover fare la fila alla cassa" ha spiegato Roberto Damaschi, presidente dell'Ente festa della cipolla. "La nostra - ha aggiunto - è ormai una rassegna gastronomica a tutto tondo, con una moltitudine di eventi e iniziative".

Al cooking show ha partecipato anche Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, e Lucia Paoli, assessore.

"Ci siamo interrogati molto - ha detto Gareggia - sul perché la Festa della cipolla abbia tanto successo di pubblico. Un primo aspetto è sicuramente dato dall'impegno dei nostri agricoltori nel creare un prodotto di qualità, che richiede terreni particolari, cura delle colture e lavoro manuale, perché le cipolle vanno estirpate, raccolte e intrecciate a mano, con una sapienza che è un patrimonio importante. Il secondo è la capacità dei nostri cittadini di fare squadra e di mettere a loro agio tutte le persone che vengono a Cannara". (ANSA).