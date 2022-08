Terzo polo, i nostri candidati sono tutti del territorio

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - "Penso che non ci sia dubbio, gli italiani che vogliono proseguire con Draghi hanno una sola opzione, il Terzo polo". Così Giacomo Leonelli in occasione della presentazione, alla sala Pagliacci della Provincia di Perugia, delle liste di Camera e Senato del Terzo polo, Azione e Italia Viva che in Umbria si sono federati con CiviciX di Andrea Fora, presente alla conferenza. "Sono sicuro che gli umbri - ha proseguito Leonelli - guarderanno anche i nomi nelle liste. La nostra ha due caratteristiche: non ci sono paracadutati, siamo tutti del territorio, e le prime cinque città dell'Umbria sono tutte rappresentate".

Per il Terzo polo "l'Umbria deve tornare a correre e essere competitiva, e in parlamento ci devono andare persone che portano avanti le istanze della regione". Questa la "squadra" del Terzo polo: Camera proporzionale Giacomo Leonelli, Marta de Angelis, Stefano Stefanucci, Luciana Bassini. Senato proporzionale Leonardo Grimani, Vittoria Garibaldi. Collegio Camera Umbria1: Franco Barbabella. Collegio Camera Umbria2: Carla Casciari. Collegio Senato: Donatella Porzi.

Intervenendo alla presentazione, la coordinatrice provinciale di Italia Viva Emanuela Mori ha detto che "ci aspettano trenta giorni di campagna intensa, noi rappresentiamo una alternativa a quella che è rappresentata da partiti tradizionali". "Speriamo sia una campagna basata sul confronto fra idee e non sullo scontro tra persone". Per Andrea Fora "il Terzo polo è l'unica novità che prova a parlare con responsabilità ai cittadini".

Tanti i temi toccati dai vari candidati nel corso degli interventi, a partire dalla sanità dove, come sottolineato da Stefano Stefanucci "serve trovare un elemento che unisca".

Donatella Porzi e Carla Casciari hanno evidenziato che il Terzo polo rappresenta "un progetto" per "dare continuità all'agenda Draghi, che non è solo un programma". (ANSA).