Tentano ingresso obitorio Perugia in area salme sotto sequestro

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno ha provato a entrare nell'area dell'obitorio dell'ospedale di Perugia dove ci sono i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria. A riportare la notizia è il Messaggero sulle pagine umbre. A dare l'allarme il personale dell'obitorio dopo avere notato segni di effrazione sulla porta che conduce a quegli spazi.

Secondo quanto risulta all'ANSA la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti nel quale viene ipotizzato il reato danneggiamento.

Gli autori del gesto hanno provato ad entrare nell'area con le salme a disposizione della magistratura ma al momento non è chiaro agli inquirenti perché lo abbiano fatto.

Gli accertamenti in corso - sempre in base a quanto si è appreso - puntano a stabilire se nell'obitorio potesse esserci qualche salma d'interesse per chi ha tentato di entrare. Ma al momento non sarebbero emersi elementi significativi a questo riguardo. (ANSA).