Polizia smantella giro spaccio eroina, due arresti

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Due nordafricani sono stati arrestati a Perugia dalla polizia che li ha sorpresi mentre cedevano a un acquirente una dose di eroina, circa 0,75 grammi.

Le indagini hanno consentito alla polizia di acquisire quelli che sono ritenuti gravi indizi di colpevolezza in relazione a una "fiorente" attività di spaccio di droga, in particolare di eroina.

Al momento del controllo i due hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati inseguiti e bloccati dagli agenti.

La perquisizione personale e domiciliare ha consentito, inoltre, di sequestrare - riferisce la Questura - circa 95 grammi di hascisc, 30 di eroina e tre 3 di cocaina, i telefoni in uso agli indagati nonché 9.600 euro circa, ritenuti provento dello spaccio.

L'attività - viene spiegato - si colloca nel quadro delle indagini svolte quotidianamente dalla squadra mobile di Perugia per il contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio.

E' stato quindi accertato che gli indagati condividevano un appartamento, dal quale si allontanavano (con cadenza pressoché quotidiana e più volte al giorno) per incontrare i "numerosi" clienti.

Le dosi venivano cedute nel quartiere limitrofo all'abitazione degli indagati e tra gli stretti vicoli del centro storico perugino. (ANSA).