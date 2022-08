Matèi Vișniec aprirà il 36/o Todi Festival

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - 'Il corpo della donna come campo di battaglia', di Matèi Vișniec, con la regia di Alessio Pizzech, aprirà sabato 27 agosto, la 36/a edizione di Todi Festival, al teatro Comunale della città umbra. Lo spettacolo, prodotto da Canlur e Todi Festival, andrà in scena in prima nazionale con Marinella Bargilli e Annalisa Canfora.

"La cultura - ha detto durante la presentazione a Perugia il direttore artistico del Festival, Eugenio Guarducci - non può rimanere distratta da certi accadimenti che non solo la storia, ma anche la cronaca, ci presenta con tutta la sua triste e dura realtà. Il Todi Festival con questo debutto vuole denunciare con forza ciò che anche nelle recenti settimane si è verificato in Ucraina, con una guerra tuttora in corso che sta scomparendo dai titoli di apertura dei telegiornali".

Due donne, una psicologa americana e una donna bosniaca vittima di uno stupro di guerra e, sullo sfondo, la guerra in Bosnia.

Matei Vișniec, uno dei maggiori drammaturghi europei, racconta con intelligenza, poesia e acume gli effetti devastanti della guerra dove l'arma più feroce per distruggere gli individui e la collettività è spesso rappresentata proprio dalle violenze fisiche sulle donne. "Mi sento investito come uomo e come artista - ha spiegato il regista - di una responsabilità profonda che sempre vivo nell'allestire gli spettacoli: parlare agli uomini e alle donne del mio tempo e sentirmi mezzo per la costruzione di ponti. Nel caso di questa esperienza creativa tutto questo si rafforza ancora di più nella chiara prospettiva di toccare storie vere, fatte di carne e anima, storie di odio e di amore che si dipanano nel folle labirinto delle guerre".

"Un anno fa - ha detto Annalisa Canfora - ho letto 'Il corpo della donna come campo di battaglia' e mi ha folgorata. È un testo poetico, visionario, storico e immaginifico".

"Scoprire il testo di Vișniec - è il pensiero Marianella Bargilli affidato ad un messaggio - è stato un viaggio bellissimo, lo è e lo sarà perchè obbliga a una riflessione profonda sul femminile". (ANSA).