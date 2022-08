M5s, nostre liste partecipate e scelte dal basso

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Hanno sottolineato di essere l'unica forza politica che ha scelto la propria lista "attraverso un metodo partecipato, dal basso e aperto agli iscritti, senza decisioni prese all'interno delle stanze di partito o con catapultati da altre regioni" il Movimento 5 stelle che ha presentato i candidati in Umbria in vista delle prossime elezioni politiche. A sottolinearlo è stato il coordinatore umbro e capogruppo in Assemblea regionale Thomas De Luca in occasione della presentazione di nomi e programmi, oggi a Perugia.

Una lista "di spessore - è stato sottolineato - che guarda a lavoratori, giovani e imprese di cui oggi nessuno si preoccupa".

"Siamo pienamente soddisfatti di quello che è uscito dalle parlamentarie - ha commentato De Luca - e quindi per il metodo ma anche per il risultato perché crediamo che questa lista rappresenti, nella sua eterogeneità e diversità anagrafica e di provenienza, il meglio della società civile della nostra regione". Persone che hanno scelto di mettersi al servizio "dell'unica forza veramente riformatrice e antisistema rimasta in Italia", con l'obiettivo "di ritornare ad essere protagonisti anche della prossima legislatura all'interno del Parlamento come M5s umbro".

Capolista nel collegio plurinominale della Camera è Emma Pavanelli, attualmente senatrice, membro della Commissione permanente ambiente e territorio, membro della Commissione contro odio e discriminazione, nonché membro della bicamerale affidi e casa famiglia. "Il M5s in questi quattro anni - ha sottolineato - ha portato avanti circa l'80% del programma politico presentato nel 2018 e questo nonostante i cambi di governo e le tante emergenze che abbiamo dovuto affrontare. Oggi vogliamo proseguire su questa strada, portare avanti nuove soluzioni anche in termini di protezione del lavoro, di digitalizzazione degli iter burocratici e per quanto riguarda il caro bollette con la nostra richiesta di un prezzo massimo per l'energia". Nel listino del plurinominale alla Camera al secondo posto c’è Andrea Liberati, consigliere regionale del M5s dal 2014 al 2019. Poi Angelica Trenta, consigliera di pari opportunità presso l'assemblea legislativa della Regione Umbria, prima candidata sindaco del M5s a Terni nel 2014 e consigliera comunale. Al quarto posto Gino Di Manici Proietti, cardiochirurgo. Candidati nel plurinominale del Senato sono invece Raffaella Brunozzi, esperta di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei, e l’ingegnere Rodolfo Rughi già candidato sindaco del M5s a Gubbio. Nel collegio uninominale del Senato spazio a Federico Pasculli, capogruppo nel consiglio comunale a Terni e dal 2021 consigliere provinciale. Candidata nel collegio uninominale della Camera Umbria 1 c’è poi Ilaria Gabrielli, e Alessandra Ruffini, all'Umbria 2.