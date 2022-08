In 244 iscritti al trofeo Luigi Fagioli

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 25 AGO - Sono 244 gli iscritti alla 57/a edizione del trofeo Luigi Fagioli, cronoscalata automobilistica che si svolge a Gubbio. Dopo due anni di "porte chiuse" per il Covid alla competizione tornerà ad assistere il pubblico.

La presentazione è stata preceduta da una serata nel corso della quale è stato consegnato il Memorial Barbetti al presidente dell'Automobile club d'Italia Angelo Sticchi Damiani.

Come decimo round di 12 e prima finale del Civm, il trofeo Fagioli avrà al via tutti i contendenti al Tricolore e sarà decisivo per l'assegnazione dei primi titoli italiani 2022. La cosiddetta "Montecarlo delle salite" - è detto in un comunicato degli organizzatori -, con paddock e allineamento di nuovo in centro città "a disposizione" di spettatori, appassionati, curiosi e famiglie, è valida anche per la serie cadetta Trofeo italiano velocità montagna (Tivm) zona Centro, il Tricolore bicilindriche, il Challenge assominicar e come gara nazionale auto storiche, con 29 "classic car" iscritte.

Dalla partenza nella caratteristica zona di Santa Lucia all'arrivo al Valico della Madonna della Cima, lungo i 4.150 metri del percorso di gara che attraversa la Gola del Bottaccione con dislivello di 270 metri e pendenza media del 6,5%, sabato 27 agosto dalle 9.30 il via delle ricognizioni con due salite di prove ufficiali a disposizione dei piloti, mentre domenica 28 il clou di gara 1 dalle ore 9 e a seguire gara 2 del 57/o Trofeo Fagioli. (ANSA).