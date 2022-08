Gimbe, tra 17-23 agosto meno 0,4% nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Diminuiscono dello 0,4 (rpt 0,4) per cento i nuovi casi Covid registrati in Umbria tra il 17 e il 23 agosto rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale che torna dopo la pausa estiva. Segnalato anche un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 538.

In base ai dati di Gimbe la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari all'8,1% (media Italia 9,6%) cui aggiungere un 2,8 per cento temporaneamente protetto, in quanto guarito dal Covid da meno di 180 giorni.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose risulta invece del 14,2% (16,7% nel Paese). (ANSA).