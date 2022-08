Festival Federico Cesi, spazio alla musica barocca

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Si terrà giovedì 25 agosto (ore 21,30), nella chiesa di Santa Chiara a Montecastrilli, l'ultimo concerto della 15/a edizione del Festival Federico Cesi, rassegna musicale organizzata dall'associazione Fabrica Harmonica nei comuni di Terni, Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini. Lo spettacolo, dedicato ai "Percorsi Barocchi, passacagli, sonate e mottetti da Napoli a Venezia", sarà ad ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria: fabricaharmonica@gmail.com, 393 9145351, 389 6638112) grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit). Un appuntamento che fonderà la grande musica (eseguita con strumenti d'epoca) con l'architettura (la chiesa, afferente al convento delle suore Clarisse di Montecastrilli, presenta stucchi barocchi e sarà eccezionalmente aperta al pubblico per l'occasione per gentile concessione della madre badessa) per condurre gli spettatori in un immaginario viaggio nella cultura italiana del 17/o e 18/o secolo.

Ad eseguirlo, l'ensemble "Lo Scrigno Musicale" - con la voce di Rosa Montano (mezzosoprano), il calvicembalo di Fabio Espasiano e i violini di Vincenzo Corrado ed Egidio Mastrominico - che darà vita a musiche di Andrea Falconiero, Pietro Migali, Giovanni Battista Pergolesi, Arcangelo Corelli, Alessandro Speranza, Giuseppe Valentini, Anton Lucio Vivaldi e Tommaso Albinoni.

Soddisfazione per questa edizone del festival è stata espressa da Annalisa Pellegrini, direttore artistico e presidente dell'associazione Fabrica Harmonica. "I concerti - ha sottolineato - sono stati tutti molto seguiti, non solo dal pubblico locale ma anche da turisti, sia italiani che stranieri, registrando sempre il tutto esaurito. In particolare, è stata un successo la grande rappresentazione della IX Sinfonia di Beethoven, che si è tenuta lo scorso 20 luglio all'Anfiteatro Fausto di Terni, che ha coinvolto tutta la cittadinanza anche grazie alla collaborazione con l'Unitalsi di Terni".

Questa 15/a edizione, ha aggiunto - "ha registrato oltre 10.000 presenze grazie anche alla trasmissione online dei concerti, attivando e potenziando anche un circuito turistico importante per il territorio". (ANSA).