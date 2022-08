Confermata la squadra dei parlamentari umbri FI alle politiche

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "In Umbria la squadra dei parlamentari di Forza Italia è stata riconfermata, risultato non scontato. Questo significa che abbiamo lavorato bene": è stata presentata con un primo "dato politico", come ha sottolineato la senatrice uscente Fiammetta Modena, la lista dei candidati umbri di Forza Italia alle elezioni politiche del 25 settembre.

A presentare i candidati, nella sede del Barton Park a Perugia, è stato il coordinatore regionale Andrea Romizi. "Siamo partiti dai parlamentari uscenti, grazie al lavoro svolto, per affiancarli poi a persone di esperienza e capaci, espressione del lavoro amministrativo dei nostri territori" ha affermato il sindaco di Perugia.

"L'indirizzo che anche il Coordinamento nazionale ci ha dato e che noi abbiamo seguito con convinzione è stato quello di far sì che potessero entrare in gioco le risorse migliori del partito nel territorio umbro" ha aggiunto.

Nessuna sorpresa quindi per le principali candidature in Umbria di Forza Italia, tutti già parlamentari nell'attuale legislatura: Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale della provincia di Terni e parte dello spoletino (Umbria1), Fiammetta Modena capolista nel plurinominale del Senato (seguita dal vicesindaco di Foligno Riccardo Meloni), e Catia Polidori alla Camera (a seguire il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni, l'assessore del Comune di Perugia Cristina Bertinelli e il presidente del Consiglio comunale di Terni Francesco Ferranti).

"Il nostro Paese e la nostra regione - ha spiegato Modena - hanno bisogno di questa forza responsabile che non si tira indietro, di questa area moderata che si rifà al Partito Popolare Europeo, per tornare ad avere un ruolo centrale nella coalizione".

Anche secondo Morroni "va resa più incisiva la voce del partito dentro la coalizione e va così rafforzato e irrobustito anche il percorso avviato con l'azione di governo regionale".

Nevi, che si presenta nel collegio della Camera assegnato a FI, ha poi parlato di un programma nazionale che sarà "molto utile" anche per l'Umbria: "Dobbiamo continuare il lavoro fatto ma da una posizione diversa, con un governo di centrodestra e quindi con una possibilità maggiore di portare a casa risultati".

