Cimo-Fesmed, Ffp2 "non idonee" all'Usl Umbria 2

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Negli ospedali dell'Usl Umbria 2 il personale è stato dotato di mascherine Ffp2 "non idonee", "inutilizzabili, poiché provocano irritazioni cutanee, prurito e lesioni da pressione, rendono difficoltosa la respirazione". A sollevare il caso è il sindacato Cimo-Fesmed Umbria che ha chiesto il "ritiro immediato" e la sostituzione dei dispositivi di protezione.

La direzione strategica dell'Usl Umbria 2 ha però replicato che le mascherine "risultano in possesso di tutte le certificazioni di idoneità e garantiscono il massimo livello di qualità in termini di efficacia e di protezione".

Secondo Cimo-Fesmed Umbria "i dipendenti degli ospedali di Foligno, Spoleto, Norcia, Cascia, Trevi, Narni, Amelia e Orvieto sono costretti ad acquistare le mascherine in proprio, nonostante risultino disponibili Ffp2 idonee destinate ai presidi ospedalieri della Usl Umbria 2".

Per Cristina Cenci, presidente federale Cimo-Fesmed Umbria "è inaccettabile avere a disposizione mascherine di questo genere".

"È l'ennesimo segnale del declino del nostro Servizio sanitario regionale - aggiunge -, e dell'attenzione prestata alla salute dei professionisti della sanità".

Per l'Usl Umbria 2 invece le mascherine "sono state valutate totalmente idonee dalla commissione tecnica nominata nell'ambito della gara centralizzata regionale esperita dal Cras".

"Evidentemente - sostiene l'Azienda sanitaria in una nota - la conformazione 'a conchiglia' di tale mascherine che, è opportuno ribadirlo, rappresentano il gold standard in fatto di protezione e tutela della salute, non risultano confortevoli, in alcuni operatori, per un utilizzo prolungato. La direzione strategica della Usl Umbria 2 si è già adoperata per individuare in tempi rapidissimi una soluzione alternativa che affianchi alla massima efficacia protettiva, un migliore comfort e agio a beneficio del personale tanto che, nel giro di pochi giorni, verranno distribuite, a partire dai reparti Covid del pronto soccorso e del servizio 118, ulteriori tipologie di mascherine che rispondono a tali requisiti e a tali caratteristiche". (ANSA).