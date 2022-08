(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - Dopo due giorni di leggera risalita tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 164, quattro in meno di lunedì, con tre pazienti, uno in più, nelle terapie intensive. E' il quadro sul sito della Regione che segnala altri quattro morti per il virus.

Nell'ultimo giorno sono emersi 490 nuovi casi e 636 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 4.653, 150 in meno.

Sono stati analizzati 2.888 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,9 per cento mentre era 23,2 lunedì e 16,6 lo stesso giorno di due settimane fa (17,99 quella scorsa, il giorno dopo ferragosto quando ne erano stati però processati di meno). (ANSA).