Verini, intervenire subito contro caro energia

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Chiede di "intervenire subito contro il caro energia per salvare famiglie e imprese" l'on.

Walter Verini, Pd e capolista al Senato in Umbria. Lo fa commentando il caso di 'Ceramiche Noi', l'azienda di Città di Castello rilevata dalle lavoratrici e dai lavoratori, dopo la delocalizzazione decisa a suo tempo dalla precedente proprietà.

Della quale si è occupata anche il Corriere della sera.

"Un'esperienza di grande valore di autogestione - sottolinea Verini in una nota - che ha rilanciato questa impresa del settore della ceramica, con passione e grande speranza, ma che ora si trova a vivere una fase di grande difficoltà e incertezza a causa dell'aumento proibitivo dei costi del gas e dell'energia, causati dall'aumento delle materie prime e dalle conseguenze della guerra scatenata da Putin ai danni dell'Ucraina. Una situazione che vivono anche altre aziende della ceramica in Umbria; penso alla Tagina di Gualdo Tadino a quelle del distretto di Deruta. Penso anche a tante aziende di settori manufatturieri che hanno le stesse problematiche o al settore dell'agricoltura. Per questo il segretario del Pd Enrico Letta ha lanciato cinque proposte concrete da assumere immediatamente, anche dall'attuale Governo, per contrastare e controllare il caro energia, con provvedimenti immediati da assumere al più presto per abbassare bruscamente e calmierare i costi del gas per le imprese, per le famiglie e per tutti coloro che non possono sopportare questo aggravio per i loro bilanci, siano essi familiari oppure aziendali. Ci auguriamo pertanto che la campagna elettorale discuta innanzitutto di queste cose che riguardano la vita vera dei cittadini, delle famiglie e delle imprese e per questo ci auguriamo che le proposte del PD, per abbattere il caro energia, vengano al più presto accolte per il futuro del Paese". (ANSA).