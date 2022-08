Tesei, Italia centrale cerniera Paese

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "Quando si parla di Pnrr, quando si parla di programmazione, tutte le Regioni hanno fatto i compiti a casa ma il tema dell'Italia centrale, che è la cerniera del Paese, non può essere dimenticato da nessuno". In mezzo tra le regioni del Nord e le regioni del Sud, destinatarie del 40% dei fondi del Piano, "c'è la fascia centrale: se vogliamo collegare tutto il Paese deve riacquistare forza e identità collettiva. La fascia centrale deve essere considerata prioritaria per questo Paese". Lo ha detto, internendo al Meeting di Rimini, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. (ANSA).