Ripresa a Orvieto campagna di screening mammografici

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 22 AGO - E' ripresa a pieno regime a Orvieto la campagna di screening mammografici per la prevenzione del tumore al seno.

L'Usl Umbria 2 sottolinea che i controlli sono ripartiti, peraltro con alcuni giorni di anticipo rispetto alle iniziali previsioni di inizio settembre, "grazie all'impegno congiunto di direzione e servizi interessati dal programma che si pone l'obiettivo di rendere del tutto operativa la struttura di Senologia, sia per la parte clinica che per gli screening mammografici". "Va comunque ricordato - proeegue la nota - che tutte le urgenze ed i controlli oncologici sono stati sin qui tutti eseguiti nei tempi indicati nella richiesta dal medico prescrittore".

L'Asl spiega che l'ingresso di nuove professionalità, in particolare di tecnici di radiologia e di un radiologo senologo dai primi giorni di settembre, ha quindi consentito "in brevissimo tempo" la totale riattivazione degli screening mammografici per i tumori al seno, con i controlli periodici a chiamata del Centro screening aziendale rivolti alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni.

Inoltre è stato già acquisito e sarà a breve installato un nuovo mammografo con tomosintesi, di ultima generazione, che migliorerà le performance di tutta la struttura senologica.

"Si tratta di un ulteriore fondamentale tassello verso il potenziamento, ormai in dirittura di arrivo, della Senologia sia per la parte clinica che per la parte assistenziale - spiega il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino - attraverso una modernissima dotazione tecnologica e il lavoro integrato di un'équipe multidisciplinare altamente specializzata composta da chirurgo senologo, radiologo, oncologo e radioterapista per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno".

Il manager sanitario ringrazia quindi "per la consueta proficua collaborazione le strutture sanitari e i servizi amministrativi che hanno lavorato con dedizione ed impegno per stringere ulteriormente i tempi e completare un percorso di sostanziale e concreto rafforzamento delle attività cliniche e di prevenzione in favore della salute della donna nel comprensorio di Orvieto.

(ANSA).