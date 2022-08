Presidente Aucc, importanti parole Zuppi sul volontariato

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - "E' con grande favore che accolgo le parole del Cardinale Matteo Zuppi, riguardo al mondo del volontariato, pronunciate in occasione del meeting di Rimini": è quanto afferma il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio.

"Mi ha particolarmente colpito - prosegue - il passaggio, fra gli altri, in cui il Cardinale ha sostenuto che 'la Chiesa è interessata al Terzo settore, perché è il frutto di tanta passione per l'uomo ed è interlocutore decisivo per le Istituzioni presenti e future'".

"Il mondo del volontariato - sostiene Caforio in una nota - è una grande macchina della solidarietà, capace concretamente di prendersi cura dell'altro, con l'obiettivo che nessuno rimanga solo o emarginato; soprattutto chi è malato, che deve ricevere non solo indispensabili cure mediche, ma anche supporto e sostegno. La politica dovrà essere sempre più collegata con il Terzo settore, in un dialogo costante e collaborativo per massimizzare risorse ed energie". (ANSA).