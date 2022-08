Pavanelli, M5s quelli della parte giusta

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - "Siamo quelli della parte giusta": la senatrice Emma Pavanelli ha sintetizzato così la posizione del M5s in vista delle prossime elezioni politiche. La portavoce nazionale del Movimento e capolista alla Camera nel plurinominale in Umbria ha parlato con l'ANSA a margine della presentazione delle liste alla Corte d'appello di Perugia. Dove si è recata insieme al coordinatore umbro Thomas De Luca.

"Stiamo combattendo - ha detto Pavanelli - per spiegare ai cittadini quello che abbiamo fatto in questi anni e quello che intendiamo portare avanti. Siamo l'unica forza politica che in questi anni, nonostante le gravi emergenze del Paese, ha portato avanti circa l'80 per cento del programma politico presentato nel 2018".

Riguardo alle difficoltà nel limare le candidature che sembrano esserci in alcuni schieramenti Pavanelli ha sottolineato che il M5s "sceglie le liste dal basso". "I nostri attivisti - ha aggiunto - e i nostri iscritti hanno votato sulla piattaforma".

De Luca ha quindi detto di aspettarsi dalle elezioni la "riconferma di un peso politico importante nella regione".

"Vogliamo mettere al centro - ha aggiunto - i temi che più stanno a cuore alle persone in questo momento. Come le tematiche relative ai diritti sociali, quindi alla dignità del lavoro e a quello che sarà poi un inverno estremamente difficile che dovremo affrontare. Ci sono poi le tematiche relative all'ambiente. Non dimentichiamo che la partita che ha sostanzialmente condizionato lo scorso Governo e ora entra in maniera impetuosa nella regione è la partita relativa ai rifiuti. Le conseguenze dei cambiamenti climatici le vediamo ogni giorno. Se non è questa la priorità - ha concluso De Luca - quale dovrebbe essere?". (ANSA).