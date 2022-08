Nevi, Modena e Polidori per FI in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Sono state definite le candidature in Umbria di Forza Italia. Con Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale uno, quello della provincia di Terni e parte dello spoletino. Capolista nel plurinominale del Senato sarà Fiammetta Modena e alla Camera Catia Polidori. Tutti già parlamentari nell'attuale legislatura.

Nevi, sul suo profilo Facebook, ha spiegato di avere accolto "con grande emozione" la notizia della ricandidatura. "Mi impegnerò al massimo - ha sottolineato - e impiegherò tutta la mia passione e le mie energie per dare ancora più forza alla nostra terra e contribuire a portare l'Italia fuori dalle difficoltà causate dalla pandemia e dalla guerra. Ringrazio per la fiducia il presidente Silvio Berlusconi, il nostro coordinatore Antonio Tajani e il coordinatore regionale Andrea Romizi e tutti gli amici che stavano in attesa di questa notizia ufficiale". (ANSA).