Modena, capolista Umbria è riconoscimento lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - "Sono contenta della conferma nella posizione di capolista al Senato": a dirlo è la senatrice Fiammetta Modena dopo l'annuncio della sua candidatura in Umbria. "È il riconoscimento del lavoro svolto, nonostante la riduzione dei seggi" ha sottolineato parlando con l'ANSA.

"Ringrazio il presidente Berlusconi, il coordinatore Nazionale Antonio Tajani, quello regionale Andrea Romizi e la presidente del mio gruppo parlamentare Annamaria Bernini. Si apre una stagione straordinaria per il centro destra, che può tornare al Governo del Paese dopo 11 anni. La competenza e la qualificata preparazione di Forza Italia - ha concluso Fiammetta Modena - sarà fondamentale per l'Italia e per la nostra Regione". (ANSA).