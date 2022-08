Italia sovrana prima lista presentata in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - E' stata quella di Italia sovrana e popolare la prima lista presentata in Umbria in vista delle elezioni politiche. Le operazioni di deposito sono cominciate regolarmente alle 8 di domenica nell'aula Goretti della Corte d'appello di Perugia.

E' stata poi la volta di Italexit a depositare simbolo e candidati. Quindi Alternativa e Unione popolare.

Tra i rappresentanti dei partiti maggiori i primi a recarsi alla Corte d'appello per gli adempimenti sono stati i rappresentanti del Movimento 5 stelle. Con la senatrice Emma Pavanelli, portavoce nazionale e capolista alla Camera nel plurinominale, e Thomas De Luca, coordinatore umbro e capogruppo in Regione. (ANSA).