Arriva ad Assisi "In cammino" su via di Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Dopo il successo della prima puntata di "In Cammino", in onda su Ra13 ogni lunedì alle 15.05, il programma condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini arriva ad Assisi lungo la via di Francesco. Nella puntata del 22 agosto che farà tappa alla cittadina umbra vedrà la partecipazione di pellegrini, turisti e camminatori d'eccezione: il maestro Michelangelo Pistoletto che racconterà il suo "Terzo Paradiso", il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, la responsabile Fai del bosco di San Francesco ad Assisi, Laura Cucchia, e il Guardiano del Santuario di La Verna, fra Francesco Brasa, che ci condurrà nel luogo dove San Francesco ricevette le stimmate.

"Un viaggio nel Cuore verde d'Italia fino ad arrivare a La Verna. Attraversare l'Umbria con la sua natura incontaminata fatta di boschi rigogliosi, fiumi, laghi e cascate, - ha spiegato padre Enzo Fortunato in una nota dell'ufficio stampa del programma - ma anche castelli, sentieri e borghi ricchi di storia, arte e cultura".

Dopo la prima puntata a Mont-Saint Michel, continua il viaggio lungo i cammini europei percorrendo la via di San Francesco, la via Francigena e infine Santiago de Compostela.

Non mancheranno incontri "speciali" come con il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca; la cantante Patti Smith; il conduttore Rai Massimiliano Ossini e il presidente di Symbola Ermete Realacci.

"Un programma - si legge ancora nella nota - che mostrerà la bellezza della natura e l'importanza di camminare e vivere in armonia con madre terra e l'ambiente che ci circonda sempre più martoriato dal vivere frenetico quotidiano". (ANSA).