Tornano meno di 5 mila attualmente positivi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Tornano sotto quota 5 mila seppure di pochissimo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 4.955 al 20 agosto, 246 in meno di venerdì. Stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, 163, e dei pazienti in terapia intensiva, due, mentre sono 11 i nuovi morti per il virus registrati. E' il quadro sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 399 nuovi casi e 634 guariti.

Sono stati analizzati 2.251 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,7 per cento, in crescita rispetto al 15,5 registrato sabato della scorsa settimana. (ANSA).