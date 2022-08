Usa spray al peperoncino in discoteca e polizia lo denuncia

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - E' accusato di avere utilizzato uno spray al peperoncino in una discoteca di Perugia un ventenne denunciato dalla polizia. Getto pericoloso di cose il reato ipotizzato a suo carico.

Gli agenti sono intervenuti nel locale alla periferia del capoluogo umbro in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza per una lite tra alcuni ragazzi. L'addetto alla sicurezza ha quindi riferito di avere notato alcuni giovani che si spintonavano in mezzo alla sala e di essere intervenuto con i suoi colleghi per separarli. Ha anche detto - spiega la Questura in un comunicato - che prima dell'arrivo dei poliziotti uno dei giovani era stato trasportato al pronto soccorso a seguito di un malore provocato dallo spray urticante. Questo ha quindi riferito ai poliziotti che durante la serata era stato avvicinato da un coetaneo che gli aveva chiesto una sigaretta ma al suo diniego, il ventenne aveva iniziato a spintonarlo. Per difendersi - sempre in base alla ricostruzione fornita -, lo aveva allontanato per poi raggiungere i suoi amici nella pista da ballo. A quel punto, l'altro giovane l'aveva raggiunto e usato uno spray al peperoncino, scatenando la reazione dei suoi amici.

Nei confronti del ventenne è stato disposto anche il Daspo urbano in base al quale gli sarà interdetto l'accesso al locale e lo stazionamento nelle immediate vicinanze per due anni.

