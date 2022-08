Sindacati, martedì verrà staccata la corrente alla Trafomec

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - La vertenza Trafomec rischia di arrivare a un punto di non ritorno: martedì 16 agosto alle ore 9 il gestore Era staccherà la corrente elettrica all'azienda di Tavernelle, nel comune di Panicale (Perugia). Lo riferisce la Cgil.

"Una situazione paradossale, in un'azienda che ha ancora ordinativi, ma la cui proprietà cinese è sparita da mesi - spiegano Nico Malossi (Fiom Cgil) e Andrea Calzoni (Fim Cisl) - lasciando oltre 70 famiglie nella più totale incertezza e senza tre mensilità e mezzo di stipendio".

A fronte di questa situazione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori Trafomec organizzano proprio per martedì 16 agosto, alle ore 8, un presidio davanti ai cancelli dell'azienda al quale saranno invitate istituzioni locali e organi di informazione "per ribadire a gran voce che Trafomec non deve chiudere".

"Profonda preoccupazione" è stata espressa dall'assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni.

Nel corso dell'incontro dello scorso 5 luglio tra Regione Umbria e organizzazioni sindacali, ha ricordato l'assessore, i rappresentanti dei lavoratori hanno illustrato una situazione non più sostenibile a causa delle difficoltà di relazione con la proprietà che, tra l'altro, rendono molto complessa anche l'attivazione degli ammortizzatori sociali. "A seguito dell'incontro - ha spiegato - la Regione Umbria ha immediatamente attivato il ministero dello Sviluppo economico, con richiesta di interessare tutte le competenti autorità, nazionali e diplomatiche, al fine di richiamare alle proprie responsabilità la proprietà cinese di Trafomec". "Continuiamo a seguire la situazione con particolare attenzione - ha assicurato Fioroni - confermando la disponibilità ad attivare la strumentazione regionale con l'obiettivo di assicurare la salvaguardia dei posti di lavoro e la continuità delle produzioni, invitando al tempo stesso la proprietà ad assumersi rapidamente le proprie responsabilità". (ANSA).