Scendono ancora ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Ancora in calo i ricoverati Covid in Umbria, 221 al 12 agosto, sette in meno in giovedì. Con quattro posti occupati nelle terapie intensive, uno in più.

Secondo i dati sul sito della Regione nell'ultimo giorno sono emersi 496 nuovi positivi, 1.814 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 11.870, 1.320 in meno e meno 25,3 per cento su base settimanale.

Sono stati analizzati 2.466 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,1 per cento, in leggero calo rispetto al 21,2 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).