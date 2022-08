Controlli straordinari della polizia a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai con l'obiettivo di assicurare delle vacanze sicure in vista dell'imminente ponte di Ferragosto e innalzare la percezione di sicurezza della popolazione. Prevenendo reati predatori, furti e prostituzione su strada.

Servizi mirati con l'impiego di pattuglie del Gabinetto, delle volanti dell'Upgsp e degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche hanno interessato principalmente i quartieri del centro cittadino e la zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia. Sono state identificate 62 persone - riferisce la polizia - e controllati 44 veicoli.

Nel corso dell'attività, sono stati fatti anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione in strada. Nei pressi dell'istituto d'arte, la polizia ha notato una donna che si aggirava nella zona verosimilmente per adescare dei clienti e quindi l'ha identificata. (ANSA).