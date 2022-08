Regione stanzia fondi per San Francesco al Prato

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - La Giunta regionale ha stanziato 215.000 euro relativamente all'intervento di realizzazione di un percorso museale virtuale all'interno dell'ex Chiesa di San Francesco al Prato a Perugia. Si tratta di risorse integrative per la realizzazione di lavori di completamento, finitura e valorizzazione degli spazi della "Cripta" dell'ex chiesa.

Le risorse, relative ad una serie di interventi inseriti nell'ambito della sezione speciale del piano di Sviluppo e coesione della Regione Umbria, si inseriscono nel Programma di sviluppo urbano sostenibile, denominato "Perugia Zip", presentato dal Comune di Perugia, e si sono rese necessarie - spiega l'assessore alla Cultura Paola Agabiti - a seguito di criticità emerse per la realizzazione del progetto museale nella zona originariamente proposta, attualmente sede dell'auditorium.

"Tale intervento - sottolinea Agabiti - permetterà la rivalutazione e rinascita di uno spazio specificamente individuato dal comune di Perugia, senza mutare l'impostazione originaria del progetto e consentendo in tal modo la creazione di video-mapping all'interno di un ambito museale dedicato e più idoneo alla realizzazione di proiezioni sia diurne che notturne.

Si avrà così la possibilità di creare narrazioni diverse e alternative nell'ambito di un percorso esperienziale al fine di descrivere come la presenza della chiesa sia stata un fattore determinate nello sviluppo del Rione di Porta Santa Susanna nonché nelle dinamiche topografiche della stessa Perugia. Si tratta di un altro passo importante svolto dell'amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi per la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale della nostra regione". (ANSA).