Assessore Umbria Coletto, non mi candido alle elezioni

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - "Se mi candido alle elezioni politiche? Assolutamente no": Luca Coletto, leghista originario del Veneto e assessore alla Sanità della Regione Umbria, ha risposto così alla domanda se sarà in lizza alle elezioni del 25 settembre. Lo ha fatto rispondendo in un'intervista alla rubrica "Corso Vannucci" di Pasquale Punzi su Facebook nella quale sembra comunque non chiudere completamente a questa possibilità.

"La mia eventuale candidatura - ha quindi specificato parlando con l'ANSA - è nella disponibilità del segretario Matteo Salvini: se servo all'Istituzione, se servo alle liste, se servo per migliorare quella che è la gestione della sanità. Credo che a candidarsi siano in tanti e sicuramente ce ne sono tanti più bravi del sottoscritto". (ANSA).