In Umbria in discesa tasso di positività dei test Covid

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Sono stati 261 i nuovi casi di Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno dall'analisi di 1.040 tra tamponi e test antigenici. Con un tasso di positività quindi del 25 per cento, in calo rispetto al 27,7 per cento di lunedì della scorsa settimana. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Gli attualmente positivi all'8 agosto sono 16.519, 39 in meno di domenica. I guariti sono stati infatti 300 mentre non si registrano nuovi morti per il virus.

Sostanzialmente stabile il quadro negli ospedali, con 249 ricoverati, uno in meno, e sei posti occupati nelle terapie intensive, dato invariato. (ANSA).