A Montefalco "Notte di note" per il Comitato Chianelli

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 08 AGO - Le mille voci di Giovanni Mezzancella, il piano jazz di Giovanni Guidi, la musica di Annalisa Baldi e ancora le armonie della Chitarra di Marco Bracci e il violino di Mark Lanzetta con Robert-Eno: tutto questo è "Notte di note" serata di beneficenza in favore del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" condotta da Massimo Zamponi nell'ambito della rassegna Agosto Montefalchese.

L'appuntamento è a Montefalco, giovedì 11 agosto alle 21,30 con uno spettacolo di musica e divertimento il cui ricavato verrà totalmente destinato alla raccolta fondi per l'ampliamento del Residence "Daniele Chianelli" residenza protetta, a pochi metri dall'ospedale di Perugia che ospita, senza spese di affitto, i malati di leucemie, linfomi mielomi e tumori infantili.

Il costo del biglietto per l'iniziativa di Montefalco è di 10 euro.

Il Comitato Chianelli ringrazia il Comune di Montefalco in particolare il sindaco Luigi Titta ed il vice sindaco ed assessore Daniela Settimi e l'Ente Fuga del Bove, il presidente Paolo Felicetti e i quattro rioni. "Uno speciale ringraziamento agli organizzatori dell'evento che si dedicano anima e corpo alla riuscita della serata" conclude la nota. (ANSA).