Lega, complimenti ai carabinieri per l'operazione antidroga

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - "Complimenti ai carabinieri di Perugia che hanno eseguito 24 misure cautelari e smantellato un giro di spaccio di eroina condotto in maniera predominante da nigeriani e tunisini". Così il segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi e il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli.

"Emergono i dettagli - osservano, in una nota - di una operazione condotta brillantemente attraverso indagini durate 12 mesi".

"Ancora una volta emerge in tutta la sua criticità la problematica dell'immigrazione legata al tema dello spaccio di droga e della sicurezza. Due questioni che saranno al centro del programma di Governo del centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre e sulle quali come Lega abbiamo sempre posto attenzione". (ANSA).