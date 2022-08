Torna la Festa della cipolla a Cannara, 40/a edizione

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - "Abbiamo sentito la mancanza di una festa come questa che ha sempre una grande partecipazione di pubblico ed è riconosciuta non solo a livello regionale. Attrae visitatori e valorizza il territorio di Cannara e un prodotto come la cipolla, una delle eccellenze della regione che ha varcato i nostri confini": ad affermarlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la presentazione del programma della 40/a edizione della "Festa della cipolla di Cannara", che torna dal 30 agosto al 4 settembre e dal 6 all'11 settembre.

Interrotta per due anni a causa della pandemia, riparte quindi dopo la sospensione, come ha sottolineato a Perugia, durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente dell'Ente Festa della cipolla Roberto Damaschi.

"L'entusiasmo è il solito, quello che ha sempre contraddistinto il movimento del volontariato cannarese, ha spiegato Damaschi - senza il quale sarebbe impossibile realizzare questa festa".

La cipolla verrà cucinata e interpretata in sei taverne (Al cortile antico, Il rifugio del Cacciatore, La taverna del castello, Il giardino fiorito, El cipollaro e La locanda del curato) e due punti ristoro da altrettanti chef con filosofie diverse tra loro. Ma oltre ai piatti a base di cipolla, gli organizzatori hanno allestito un ricco programma di eventi, tra intrattenimento e sport, per le 12 giornate di festa: tra gli ospiti anche i comici Dario Cassini e Massimo Bagnato, oltre che musicisti come Maurizio Solieri, chitarrista di Vasco Rossi per oltre trent'anni.

Tra le novità c'è 'Cipollapp', una app attraverso cui è possibile consultare programma degli eventi, menù, accedere a contenuti multimediali e, soprattutto, prenotare un posto.

Come anteprima, inoltre, il 23 agosto all'Hotel Brufani di Perugia si terrà un "cooking show".

La presidente della Regione Tesei ha infine accennato alla ritrovata "normalità" con la ripresa in Umbria degli eventi che "sta contribuendo molto ad aumentare il numero dei turisti e dei visitatori che vengono attratti anche da questo tipo di manifestazioni". (ANSA).