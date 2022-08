Usl 2, le Ivg all'ospedale di Orvieto dal primo al 21 agosto

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - In relazione alla nota diffusa a mezzo stampa delle organizzazioni sindacali FP Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl relativa alla sospensione del servizio di interruzione di gravidanza a Foligno, Spoleto, Narni, la direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2 e il direttore del dipartimento Materno Infantile dottor Fabrizio Damiani "ritengono doveroso precisare che per problemi legati a malattia e ferie da tempo programmate dall'esiguo personale non obiettore, per il periodo che va dal primo al 21 agosto, le attività sono state spostate e organizzate presso l'ospedale 'Santa Maria della Stella' di Orvieto".

"Le organizzazioni dei lavoratori - è detto in un comunicato della stessa Usl - imputano questa scelta a 'mancate assunzioni di personale che minano il diritto alla salute delle donne', una dichiarazione allarmistica che suscita l'interesse delle testate giornalistiche ma che non corrisponde, nei fatti, alla realtà delle cose tanto che la direzione strategica della Usl Umbria 2 ha sempre garantito la copertura dei posti in organico confermata anche dalla recente assunzione, in ambito aziendale, di sette medici specialisti in questa disciplina.

Il problema semmai, come sollevato - questo sì correttamente - dai sindacati, deriva dalla prevalente presenza in servizio di medici obiettori di coscienza. Negli ospedali di Foligno, Spoleto e Narni c'è infatti un solo medico non obiettore per presidio che effettua le Ivg, oltre al direttore della struttura complessa di Ginecologia e direttore del dipartimento Materno Infantile dr.

Fabrizio Damiani che ha sempre eseguito tale prestazione".

Nell'area considerata vengono eseguite ogni anno tra le 90 e le 100 interruzioni volontarie di gravidanza, chirurgica e farmacologica. (ANSA).