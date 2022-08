Covid, otto ricoveri in meno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Otto ricoverati positivi al Covid in meno nelle ultime 24 ore in Umbria: sono 257, cinque dei quali (due in meno) in terapia intensiva.

I nuovi casi accertati - secondo i dati della Regione aggiornati a martedì 2 agosto - sono 1.260 e sono stati registrati altri quattro morti, 1.973 in totale. I guariti nell'ultimo giorno sono 2.035 e gli attualmente positivi scendono così a 18.617 (779 in meno rispetto a lunedì ed in calo del 9,1 per cento nell'ultima settimana).

Sono stati analizzati 6.000 tamponi, fra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività scende al 21 per cento (era 27,77 lunedì primo agosto e 21,3 matedì della scorsa settimana).

(ANSA).