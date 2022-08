A luglio nuovo record di passeggeri all'aeroporto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Luglio 2022 ha fatto registrare il nuovo record mensile assoluto di passeggeri all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, rappresentando di fatto il mese più trafficato nella storia dello scalo umbro. Con 51.506 passeggeri transitati l'incremento rispetto al precedente record assoluto - registrato ad agosto 2015 con 43.873 - è stato del 17,4%, mentre rispetto al luglio 2019 - anno pre-Covid - il traffico risulta più che raddoppiato con una crescita pari al 120%.

Lunedì 4 luglio 2022 è stato registrato anche il nuovo record storico giornaliero con 2.377 passeggeri, pari ad un +20% rispetto al 4 agosto 2015 - precedente record - quando i passeggeri transitati furono 1.980.

Nei primi sette mesi dell'anno sono stati totalizzati 187.722 passeggeri, con una crescita del +53,6% sul 2019 (quando i passeggeri furono 122.233) e del +27,5% sul 2015 (anno dell'ultimo record annuale).

Ad impattare positivamente sul traffico di luglio - spiega la società di gestione - sono state le nuove rotte inaugurate nelle ultime settimane (British Airways su Londra Heathrow, Albastar su Lamezia Terme, Ryanair su Vienna e Wizz air su Tirana). Nel dettaglio le rotte che hanno registrato i migliori riempimenti sono state, nell'ordine, Bucarest, Londra Stansted, Malta, Barcellona e Rotterdam. Va segnalato inoltre che, grazie agli ottimi risultati sin ora conseguiti, British Airways ha incrementato i voli da/per Londra Heathrow a cinque frequenze settimanali e Ryanair ha portato a tre voli settimanali i collegamenti da/per Bruxelles Charleroi.

In un contesto in cui molti scali europei registrano pesanti ritardi o cancellazioni, va segnalato che l'operatività presso il "San Francesco d'Assisi" non ha subito particolari disagi, facendo registrare un tasso di regolarità del 99% e, nel caso di ritardi causati dalle compagnie, tempi mediamente contenuti entro i 35 minuti. Per il mese di agosto è previsto il picco del traffico sullo scalo che, grazie alle 16 rotte e agli 84 voli di linea settimanali programmati, vede la prospettiva di superare già a fine mese e con quattro mesi di anticipo il traffico registrato nell'intero 2019. (ANSA).