"Vacanze Sicure", il 3 agosto incontro a Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 01 AGO - Fa tappa anche a Umbertide il progetto "Vacanze sicure" messo in campo dalla questura di Perugia nel periodo estivo. L'appuntamento è fissato per mercoledì 3 agosto alle ore 21 presso il Centro socio-culturale San Francesco.

Il progetto ha lo scopo di prevenire i furti e le truffe. Nel corso dell'incontro saranno illustrate ai cittadini dal personale incaricato del commissariato di Città di Castello alcune buone pratiche per evitare di restare vittime di episodi spiacevoli durante l'estate. All'incontro prenderanno parte rappresentanti dell'amministrazione comunale.

L'obiettivo della questura di perugia, insieme alle amministrazioni locali e alle altre forze dell'ordine, è quello di elevare sul territorio il livello di sicurezza percepita attraverso un potenziamento dei controlli e una capillare presenza di uomini e mezzi. Ad oggi - sottolinea la questura - è prezioso un percorso di fiducia e collaborazione con i cittadini per vincere insieme questa battaglia di sicurezza e legalità.

Nasce con questo obiettivo un vademecum che presenta piccoli suggerimenti e consigli utili per la prevenzione di furti e rapine. Il vademecum è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Umbertide www.comune.umbertide.pg.it. (ANSA).