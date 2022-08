Lega Giovani, pronti per il 25 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Si è tenuto a Milano, nella storica sede leghista di via Bellerio, il Direttorio federale della Lega Giovani, alla presenza del coordinatore federale on.

Luca Toccalini e del segretario federale sen. Matteo Salvini, al quale hanno partecipato anche gli umbri Silvestrelli, Maniscalco e Piccioni, rispettivamente coordinatore umbro, vice regionale nonché coordinatore provinciale di Terni e coordinatore provinciale di Perugia.

"È stata una bella esperienza in quanto è stato possibile confrontarsi con i coordinatori delle altre regioni oltre, naturalmente, con Luca e con Matteo", commentano in una nota della Lega i coordinatori umbri, che proseguono: "Inoltre, abbiamo potuto condividere tutti insieme l'entusiasmo che caratterizzerà questa campagna elettorale, la quale sarà all'insegna della credibilità, della coerenza e del buonsenso: elementi che purtroppo, in politica, sono sempre più rari.

Abbiamo già in mente molte iniziative da portare sul territorio, non vediamo l'ora di andare a Pontida e, soprattutto, siamo impazienti di votare Lega il prossimo 25 settembre.".

"Perché? Innanzitutto - spiegano - perché la Lega è l'unico partito che dà spazio ai giovani, che li ascolta e li forma affinché un domani possano essere il corpo dirigente del partito e del Paese ma, soprattutto, perché è l'unico movimento politico che ha dimostrato, in quell'anno in cui è stato al Governo (senza le emergenze della pandemia e della guerra) di fare ciò che ha promesso in campagna elettorale, dalla chiusura dei porti a Quota 100, dai decreti Sicurezza alla lotta volta a garantire la permanenza nella società di valori base quali l'amore per la famiglia, composta da mamma, papà e figli, e la lotta alla droga. Noi ci siamo e siamo pronti per il futuro". (ANSA).