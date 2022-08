Covid, scende il tasso di positività in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Scende rispetto a lunedì della scorsa settimana il tasso di positività dei test per la ricerca del Covid in Umbria, al 27,77 il primo agosto, contro il 31,7 di sette giorni fa. Emerge dai dati della Regione.

Sono 403 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, 402 i guariti e si registra un nuovo decesso (1.969 in tutto): gli attualmente positivi restano quindi invariati, 19.396, mentre scendono di due unità i ricoverati, ora 265, sette dei quali in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 1.451 tamponi. (ANSA).