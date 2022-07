Arrestato presunto autore della truffa del sedicente carabiniere

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - E' stato arrestato a Terni il presunto autore di una truffa che aveva come protagonista un sedicente carabiniere.

L'episodio ha avuto come vittima un'anziana residente nella zona di Borgorivo.

Il malvivente, spacciandosi per maresciallo dell'Arma, ha detto alla donna, contattata al telefono, che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e pertanto aveva bisogno di un'ingente somma di denaro quale fantomatico risarcimento alla persona investita, ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed in pericolo di vita.

Tale somma sarebbe stata ritirata direttamente al domicilio della vittima da un intermediario.

Puntualmente, dieci minuti dopo la chiamata - hanno riferito i militari - un uomo ben vestito qualificandosi come un avvocato si è presentato all'abitazione dell'anziana signora e si è fatto consegnare la somma di 270 euro, praticamente tutto il contante che si trovava nella disponibilità della donna.

Ad attendere il truffatore fuori dall'abitazione della signora c'erano però i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni che lo hanno arrestato in flagranza del reato di truffa aggravata. L'uomo è stato trovato in possesso della somma di denaro appena consegnata dalla donna.

Si tratta di un trentaquattrenne di origini campane che - hanno riferito i carabinieri - sarebbe stato di recente autore di altre truffe simili nella provincia di Roma.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti all'identificazione dei complici dell'arrestato e a verificare se lo stesso sia stato autore di ulteriori analoghi reati compiuti nella provincia di Terni. (ANSA).