Teatro, cinema, musica, danza e arte al Calvi Festival

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 29 LUG - Dal 2 al 28 agosto teatro, cinema, musica, danza e arte saranno nuovamente protagonisti della settima edizione di Calvi Festival. "Qualità - afferma in una nota degli orgazzatori Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico di Calvi Festival - è la parola chiave del Festival sin dalla prima edizione del 2016".

Il Festival si articola in divere sezioni, cinema, musica, eventi, arte, fiabe e si apre con la "settima arte": proiezioni e incontri con il cinema d'autore, con una rassegna a cura dell'associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con l'Associazione Laura e Morando Morandini.

La programmazione prosegue con Calvi musica che valorizza la sperimentazione musicale. In programma anche una serata di musica a cura della Bmi, Banca della musica italiana, dedicata a Lucio Dalla.

Per Calvi teatro, previsto, fra gli altri numerosi eventi, un Ferragosto con il ritorno, dopo il successo dello scorso anno, di Ulderico Pesce con L'innaffiatore del cervello di Passannante, Calvi arte ospiterà le personali, nella cornice del Monastero delle Orsoline, di Marco Marciani, dal 6 al 14, e Barbara Weiss, dal 16 al 28 agosto.

Con Calvi fiabe la tradizione nelle fiabe orali percorrerà i vicoli del borgo attraverso la narrazione dell'attrice Ljuba Scudieri e le atmosfere musicali degli Histriones Carbij, nei due appuntamenti del 5 e del 14 agosto.

Calvi eventi offrirà anche quest'anno l'esperienza scientifica del Teatro del Cosmo, nell'atmosfera magica delle notti d'agosto. Il dott. Giordano Marraccini, paesaggista, condurrà un incontro dal titolo "L'effetto Biofilia: lo straordinario ruolo della natura sugli esseri umani".

Torna anche Globo d'Oro, premio dell'Associazione della stampa estera con giuria popolare e giuria di giornalisti ed esperti.

Saranno proiettati anche i cortometraggi vincitori del Premio Rossellini 2021 girati a Calvi dell'Umbria e che parteciperanno alla selezione.

Un finale in musica chiuderà Calvi Festival 2022. (ANSA).