Coletto, Foligno e Spoleto al centro riorganizzazione sanità

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Con il nuovo Piano sanitario regionale è prevista la riorganizzazione della rete ospedaliera per renderla adeguata al fabbisogno assistenziale e in linea con gli standard del decreto ministeriale 70 per tipologia di ospedale, dotazione di posti letto per acuti, discipline e volumi ed esiti delle reti ospedaliere: in questo disegno l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, puntualizza che "il presidio di Spoleto, così come quello di Foligno, sono al centro della riorganizzazione regionale della sanità, con l'obiettivo di diventarne punti fondamentali della rete anche come Dea integrati con modelli organizzativi funzionali, razionali e sostenibili secondo il principio di organizzazione dipartimentale e che abbia come fine ultimo la garanzia, principale, di prestazioni di qualità valutabile sulla base dei dati di esito e di professionalizzazione del personale quale presupposto per una maggiore attrattività".

"Questo presupposto - ha ggiunto Coletto - potrà garantire a tutti i cittadini un approccio e un percorso di cura omogenei e non condizionati dall'ospedale in cui il singolo si trova ad accedere". (ANSA).