Il concerto di Ron a Norcia il clou dell'intera estate

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 LUG - Il concerto di Ron la sera del 15 agosto in piazza San Benedetto a Norcia sarà l'evento clou dell'intera estate nursina. "Sarà speciale ed emozionante. Non dimentichiamo che questo grande artista festeggia qualcosa come mezzo secolo di carriera", ricorda Giuseppina Perla, assessore comunale alla cultura. che quest'anno festeggia 50 anni di carriera".

Un altro momento atteso, in particolare per i giovani, è l'Hempiness music festival che si terrà dall'11 al 13 agosto e che vedrà l'esibizione di numerosi gruppi internazionali che si danno appuntamento a Norcia e in particolare nell'area Quarantotti. "Si tratta - spiega Perla - di un evento che ha da quando nato un grande richiamo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione e non solo nursina. È di richiamo anche per le ragazze e i ragazzi delle regioni limitrofe che hanno voglia di vivere alcuni giorni all'insegna della musica adatta alla loro età". (ANSA).